38-летний Джокович вышел в полуфинал Уимблдона

38-летний Новак Джокович обыграл Флавио Коболли и вышел в полуфинал Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Флавио Коболли и вышел в полуфинал Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

38-летний Джокович одержал победу со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4. Соперники провели на корте 3 часа и 10 минут.

На матче присутствовала королева Великобритании Камилла и актер Хью Грант. Последний уснул во время тай-брейка первого сета и попал в объективы фотографов.

В полуфинале Джокович встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. В другом четвертьфинале Синнер оказался сильнее американца Бена Шелтона — 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.