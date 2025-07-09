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Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
21:41, 9 июля 2025Спорт

38-летний Джокович вышел в полуфинал Уимблдона

38-летний Новак Джокович обыграл Флавио Коболли и вышел в полуфинал Уимблдона
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kin Cheung / AP

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Флавио Коболли и вышел в полуфинал Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

38-летний Джокович одержал победу со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4. Соперники провели на корте 3 часа и 10 минут.

На матче присутствовала королева Великобритании Камилла и актер Хью Грант. Последний уснул во время тай-брейка первого сета и попал в объективы фотографов.

В полуфинале Джокович встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. В другом четвертьфинале Синнер оказался сильнее американца Бена Шелтона — 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.

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