Следствие по делу Муцениеце и Прилучного завершилось

Адвокат Даниелова заявила о завершении следствия по делу Муцениеце и Прилучного

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила о завершении судебного следствия по делу артиста и его бывшей жены Агаты Муцениеце. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru.

По ее словам, Головинский суд вынесет свой вердикт о том, с кем из родителей останется жить их общий сын Тимофей, в конце июля. Даниелова сообщила, что ее подзащитный не хочет затягивать процесс из-за беременности Муцениеце.

Также адвокат рассказала журналистам, что Агата все еще не пыталась увидеться с сыном, который проживает с отцом. Их общая дочь Мия также находится сейчас в гостях у Павла и его новой супругой Зепюр Брутян. Муцениеце же заявляет, что экс-супруг намеренно забрал ребенка, чтобы не платить алименты.

Ранее стало известно, что Павел Прилучный решил добиться уголовной ответственности для своей бывшей жены Агаты Муцениеце.