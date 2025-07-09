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10:04, 9 июля 2025Наука и техника

Белоруссия испытает боевых роботов «Адунок»

Госкомвоенпром: В Белоруссии испытают линейку боевых роботов «Адунок-М»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Белорусское конструкторское бюро «Дисплей» разработало линейку боевых роботизированных комплексов «Адунок-М». Изделия проходят испытания, сообщил Госкомвоенпром Белоруссии в Telegram.

В линейку аппаратов входят гусеничные платформы «Адунок-М120», «Адунок-М200», «Адунок-М250» и «Адунок-М700». Машины работают на расстоянии до 2,5 километра от оператора, а максимальная грузоподъемность боевых роботов «Адунок» — 700 килограммов.

«Платформы отличаются друг от друга размерами, массой и грузоподъемностью и могут применяться как для размещения дистанционно управляемых средств огневого поражения, так и выполнять функции доставки грузов, боеприпасов или использоваться при эвакуации раненых», — говорится в сообщении.

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В частности, аппараты «Адунок» могут нести боевые модули с пулеметами для поражения живой силы и небронированной техники.

В июне в российском конструкторском бюро «Талламхо» сообщили, что оснащенную искусственным интеллектом турель «Ронин-2» апробируют в зоне СВО до конца 2025 года. Созданная для уничтожения дронов установка распознает объекты на расстоянии до 50 метров.

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