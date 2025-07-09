Безэкипажный катер ВСУ попал в распоряжение российских специалистов

РИА Новости: Российские специалисты начали изучать безэкипажного катера ВСУ

Специалисты Центра специального назначения «Барс-Сармат» начали изучать трофейный безэкипажный катер (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшийся в их распоряжении. Об этом рассказал специалист с позывным Адвокат в беседе с РИА Новости.

По его словам, БЭК был создан на основе гидроцикла, произведенного в Мексике. У катера доработанный двигатель, способный переносить 150 килограммов взрывчатки на расстояние до 400 километров.

«Бак емкостью 40 литров. Крейсерская скорость данного изделия составляет 90 километров в час. Ориентировочный запас хода, что мы смогли получить с контроллера, составляет около 400 километров», — рассказал Адвокат.

Он отметил, что указанный БЭК двигался из района Одессы в сторону Крыма, однако не достиг своей цели.

Ранее украинский БЭК был уничтожен российским барражирующим боеприпасом «Ланцет». Он поразил катер Magura V7, вооруженный управляемыми ракетами AIM-9M Sidewinder, которые предназначены для поражения воздушных целей.