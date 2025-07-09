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05:00, 9 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Позицию Пашиняна по отношениям с Россией раскрыли

Депутат НС Армении Мамиджанян: Пашинян готов променять отношения с РФ на власть
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба СФ РФ / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов променять отношения с Россией на сохранение власти. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Национального собрания (НС) Армении Айк Мамиджанян.

«Его интересует только гарантия своего переизбрания или сохранения власти. Если этому союзнические взаимоотношения между Арменией и Россией будут мешать, он их перешагнет, не моргнув глазом», — подчеркнул политик.

По мнению Мамиджаняна, Пашинян абсолютно не заинтересован в поддержании союзнических связей между Арменией и Россией. Он также назвал ужасным охлаждение отношений между Москвой и Ереваном.

«Учитывая союзнические взаимоотношения, историю нашего союзничества и дружбы, это просто неприемлемо», — резюмировал парламентарий.

Ранее депутат НС Армении Овик Агазарян призвал Москву не реагировать на провокации со стороны Еревана. Так парламентарий отреагировал на предложение приватизировать компанию «Электросети Армении» арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна.

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