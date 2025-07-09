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18:13, 9 июля 2025Мир

Группу мужчин в Лондоне уличили в попытке похитить иноагента Чичваркина

Guardian: Группа мужчин планировала похитить в Лондоне иноагента Чичваркина
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
(внесен Минюстом в реестр иноагентов)

(внесен Минюстом в реестр иноагентов). Кадр: Евгений Чичваркин / YouTube 

Группа мужчин планировала похитить в Лондоне бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает The Guardian.

23-летние Нии Менса и Джейким Роуз, а также 20-летний Угниос Асмена были осуждены за участие в поджоге склада на востоке столицы Великобритании. Один из них вел прямую трансляцию преступления со своего телефона. Преступники выбрали склад, который использовался для доставки гуманитарной помощи и спутникового оборудования Starlink на Украину.

По данным издания, они также планировали поджечь ресторан и винный магазин в Мейфэре и похитить их владельца Чичваркина.

Отмечается, что всех мужчин вычислили по камерам наблюдения как у склада, так и на дорогах общего пользования, к тому же Роуз оставил на месте преступления нож.

В марте 2025 года прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Чичваркина. Материалы прокурорской проверки переданы следственным органам для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

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