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01:11, 9 июля 2025Россия

Хинштейн прокомментировал атаку ВСУ на городской пляж в Курске

Хинштейн: Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на городской пляж в Курске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Global Look Press / Maksim Konstantinov

Украинские военные атаковали городской пляж в Курске, погибли три человека. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«В результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Приношу искренние соболезнования родным. Близким будет оказана вся необходимая помощь», — указал он.

Шесть человек пострадали в результате украинской атаки. Среди пострадавших две женщины и ребенок. У них зафиксированы ожоги. Пострадавших госпитализировали.

На месте происшествия работают все оперативные службы, подчеркнул Хинштейн. Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее стало известно, что несколько домов в Железнодорожном округе Курска пострадали в результате атаки украинского дрона. Утром в среду, 9 июля, пройдет подомовой обход,

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