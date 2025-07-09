Хинштейн прокомментировал атаку ВСУ на городской пляж в Курске

Хинштейн: Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на городской пляж в Курске

Украинские военные атаковали городской пляж в Курске, погибли три человека. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«В результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Приношу искренние соболезнования родным. Близким будет оказана вся необходимая помощь», — указал он.

Шесть человек пострадали в результате украинской атаки. Среди пострадавших две женщины и ребенок. У них зафиксированы ожоги. Пострадавших госпитализировали.

На месте происшествия работают все оперативные службы, подчеркнул Хинштейн. Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее стало известно, что несколько домов в Железнодорожном округе Курска пострадали в результате атаки украинского дрона. Утром в среду, 9 июля, пройдет подомовой обход,