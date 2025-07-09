Хью Грант уснул на трибуне на матче Джоковича на Уимблдоне

Фотографы засняли актера Хью Гранта спящим на трибуне во время матча Новака Джоковича на Уимблдоне. Снимок публикует Daily Mail.
64-летний Грант уснул в Королевской ложе во время тай-брейка первого сета четвертьфинального матча Уимблдона между Новаком Джоковичем и Флавио Коболли. Помимо актера в ложе присутствовали другие селебрити, а также его жена Анна и королева Великобритании Камилла.
На момент публикации новости в матче идет третий сет. Первая партия осталась за Коболли, вторая — за Джоковичем.