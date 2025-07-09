Хью Грант уснул на трибуне на матче Джоковича на Уимблдоне

Актер Хью Грант уснул на трибуне на матче Новака Джоковича на Уимблдоне

Фотографы засняли актера Хью Гранта спящим на трибуне во время матча Новака Джоковича на Уимблдоне. Снимок публикует Daily Mail.

64-летний Грант уснул в Королевской ложе во время тай-брейка первого сета четвертьфинального матча Уимблдона между Новаком Джоковичем и Флавио Коболли. Помимо актера в ложе присутствовали другие селебрити, а также его жена Анна и королева Великобритании Камилла.

Кадр: BBC

На момент публикации новости в матче идет третий сет. Первая партия осталась за Коболли, вторая — за Джоковичем.