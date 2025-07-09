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20:44, 9 июля 2025Спорт

Хью Грант уснул на трибуне на матче Джоковича на Уимблдоне

Актер Хью Грант уснул на трибуне на матче Новака Джоковича на Уимблдоне
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: BBC

Фотографы засняли актера Хью Гранта спящим на трибуне во время матча Новака Джоковича на Уимблдоне. Снимок публикует Daily Mail.

64-летний Грант уснул в Королевской ложе во время тай-брейка первого сета четвертьфинального матча Уимблдона между Новаком Джоковичем и Флавио Коболли. Помимо актера в ложе присутствовали другие селебрити, а также его жена Анна и королева Великобритании Камилла.

Кадр: BBC

На момент публикации новости в матче идет третий сет. Первая партия осталась за Коболли, вторая — за Джоковичем.

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