Идеолог Трампа раскритиковал его решения по Украине и призвал бороться

Бэннон раскритиковал решения Трампа по Украине и призвал MAGA бороться

Бывший советник президента США Дональда Трампа и один из ключевых идеологов трампизма Стив Бэннон раскритиковал решения американского лидера по Украине и призвал бороться. Его слова приводит издание Newsweek.

«Давайте не будем впадать в уныние и говорить: "О боже, он собирается начать войну в Иране, он втягивается в Украину, он продвигает амнистию по делу Эпштейна". Да, все это так и, возможно, даже хуже. Ничего страшного. Вы в бойцовском клубе. А что мы делаем в бойцовском клубе? Мы сражаемся», — обратился он к сторонникам движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»).

Ранее стало известно, что в администрации Трампа обсудят передачу Киеву дополнительных ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Президент США подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве оружия, так как в последнее время по стране наносятся сильные удары.

