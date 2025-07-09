Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:46, 9 июля 2025Мир

Идеолог Трампа раскритиковал его решения по Украине и призвал бороться

Бэннон раскритиковал решения Трампа по Украине и призвал MAGA бороться
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший советник президента США Дональда Трампа и один из ключевых идеологов трампизма Стив Бэннон раскритиковал решения американского лидера по Украине и призвал бороться. Его слова приводит издание Newsweek.

«Давайте не будем впадать в уныние и говорить: "О боже, он собирается начать войну в Иране, он втягивается в Украину, он продвигает амнистию по делу Эпштейна". Да, все это так и, возможно, даже хуже. Ничего страшного. Вы в бойцовском клубе. А что мы делаем в бойцовском клубе? Мы сражаемся», — обратился он к сторонникам движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»).

Ранее стало известно, что в администрации Трампа обсудят передачу Киеву дополнительных ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Президент США подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве оружия, так как в последнее время по стране наносятся сильные удары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выразил недовольство действиями Путина по Украине. Он пообещал устроить России «небольшой сюрприз»

    В США сделали неутешительный для Украины вывод о системах Patriot

    Автора песен для фильма «Брат» не пустят в Россию из-за помощи ВСУ

    Белоруссия испытает боевых роботов «Адунок»

    Рой пчел атаковал пассажирский самолет, сорвал его вылет и попал на видео

    Трамп захотел отправить Украине еще больше оружия

    Российская певица назвала Инстасамку амбассадором деградации

    В российском регионе ликвидирован готовивший теракт на железнодорожном мосту мужчина

    В российском регионе предотвратили теракт на мосту

    Возросло число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ в Курске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости