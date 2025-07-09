Иностранец развратил двух российских школьниц в коровнике

В Подмосковье задержан иностранец за разврат с двумя семиклассницами. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Школьницы приехали на дачу с родителями. Вечером 4 июля они оказались в коровнике, где проживает 61-летний Барно Т. Там он надругался над девочками.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о «развратных действиях».
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области экс-сотрудника Следственного комитета арестовали по обвинению в педофилии. Его уличили в сексуальной связи с 14-летней девочкой, произошедшей несколько лет назад.