Иностранец развратил двух российских школьниц в коровнике

В Подмосковье за разврат с двумя школьницами задержан иностранец

В Подмосковье задержан иностранец за разврат с двумя семиклассницами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Школьницы приехали на дачу с родителями. Вечером 4 июля они оказались в коровнике, где проживает 61-летний Барно Т. Там он надругался над девочками.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о «развратных действиях».

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области экс-сотрудника Следственного комитета арестовали по обвинению в педофилии. Его уличили в сексуальной связи с 14-летней девочкой, произошедшей несколько лет назад.