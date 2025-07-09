Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:48, 9 июля 2025Силовые структуры

Иностранец развратил двух российских школьниц в коровнике

В Подмосковье за разврат с двумя школьницами задержан иностранец
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Подмосковье задержан иностранец за разврат с двумя семиклассницами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Школьницы приехали на дачу с родителями. Вечером 4 июля они оказались в коровнике, где проживает 61-летний Барно Т. Там он надругался над девочками.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о «развратных действиях».

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области экс-сотрудника Следственного комитета арестовали по обвинению в педофилии. Его уличили в сексуальной связи с 14-летней девочкой, произошедшей несколько лет назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США высказались о дальнейших шагах против России

    Начинающим блогерам подсказали способ заработать

    Сотни пассажиров самолета застряли на острове посреди океана из-за поломки двигателя

    Врач рассказал о связанных с серьезными заболеваниями изменениях запаха мочи

    Тренер следующего соперника Махачева рассказал о ненавидящем дагестанцев UFC

    Одна страна ЕС вновь заблокировала пакет санкций против России

    В ВСУ передачу десяти ракет Patriot назвали «глупой шуткой»

    В РПЦ заявили о нехотящих рожать «дохлых и трусливых бабах»

    Появились подробности о гибели Быка из банды Цапков в зоне СВО

    Геленджику предрекли двукратный рост потока туристов после открытия аэропорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости