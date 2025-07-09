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13:36, 9 июля 2025Ценности

Кейт Миддлтон вышла в свет после борьбы с раком и восхитила пользователей сети

Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла в свет после борьбы с раком и восхитила пользователей сети. Соответствующий пост появился на странице издания Just Jared в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя супруга наследника британского престола принца Уильяма посетила государственный банкет, устроенный в Виндзорском замке в честь визита президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит Макрон. Она предстала перед камерами в темно-красном макси-платье бренда Givenchy, тиаре принцессы Дианы Cambridge Lover's Knot с бриллиантами и жемчугом и серьгах королевы Елизаветы II. Также Миддлтон взяла с собой клатч с вышивкой в ​​виде ландышей.

Юзеры оценили внешний вид принцессы Уэльской в комментариях. «Она выглядит потрясающе!», «Эффектная», «Неземная», «Кейт слишком красива», — заявили они.

Известно, что для Кейт Миддлтон это первый государственный банкет за полтора года. В сентябре 2024 года она объявила о завершении курса лечения от рака и стала вновь появляться на официальных мероприятиях. Позднее стало известно, что болезнь протекала тяжелее, чем сообщалось.

В июне визажист Дэниел Мартин раскрыл секрет красоты жены принца Гарри актрисы Меган Маркл.

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