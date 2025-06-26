Кейт Миддлтон чудом осталась жива после рака

Daily Mail: Рак Кейт Миддлтон протекал тяжелее, чем сообщалось

Онкологическое заболевание у Кейт Миддлтон протекало куда тяжелее, чем сообщалось ранее. Об этом пишет издание Daily Mail.

В январе 2024 года принцесса Уэльская перенесла хирургическую операцию и долгое время не появлялось на публике. Позднее стало известно, что у нее диагностировали рак. В сентябре член королевской семьи Великобритании объявила о завершении курса лечения и стала вновь появляться на официальных мероприятиях.

Как утверждает источник, здоровье Миддлтон серьезно пошатнулось еще до операции. Затем она много месяцев проходила химиотерапию. Чтобы упростить введение лекарств, женщине в грудь имплантировали порт-систему. «Чудо, что мы вообще можем говорить о выздоровлении», — пишет Daily Mail.

В каком-то смысле это неплохое напоминание о том, что в прошлом году она серьезно болела и прошла длительный курс химиотерапии. Любой, кто сталкивался с этим, скажет вам: потом еще долго можно чувствовать себя нехорошо. Восстановление может занять годы источник Daily Mail

Здоровье Кейт Миддлтон вновь привлекло всеобщее внимание после отмены ее визита на скачки в Аскоте. Это произошло всего за час до назначенного времени и стало неожиданностью даже для придворных.

Ранее сообщалось, что отсутствие Миддлтон в Аскоте вызвало панику в Букингемском дворце. Придворные не понимали, куда она могла деться, особенно так внезапно. Ходили слухи, что к Кейт либо вызвали врача, либо ее саму отвезли в больницу.