Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:44, 26 июня 2025Из жизни

Кейт Миддлтон чудом осталась жива после рака

Daily Mail: Рак Кейт Миддлтон протекал тяжелее, чем сообщалось
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Tom Jenkins / Pool via Reuters

Онкологическое заболевание у Кейт Миддлтон протекало куда тяжелее, чем сообщалось ранее. Об этом пишет издание Daily Mail.

В январе 2024 года принцесса Уэльская перенесла хирургическую операцию и долгое время не появлялось на публике. Позднее стало известно, что у нее диагностировали рак. В сентябре член королевской семьи Великобритании объявила о завершении курса лечения и стала вновь появляться на официальных мероприятиях.

Как утверждает источник, здоровье Миддлтон серьезно пошатнулось еще до операции. Затем она много месяцев проходила химиотерапию. Чтобы упростить введение лекарств, женщине в грудь имплантировали порт-систему. «Чудо, что мы вообще можем говорить о выздоровлении», — пишет Daily Mail.

В каком-то смысле это неплохое напоминание о том, что в прошлом году она серьезно болела и прошла длительный курс химиотерапии. Любой, кто сталкивался с этим, скажет вам: потом еще долго можно чувствовать себя нехорошо. Восстановление может занять годы

источник Daily Mail
Материалы по теме:
Кейт Миддлтон внезапно излечилась от рака, но в это верят не все. Почему во дворце не хотят признавать, что она здорова?
Кейт Миддлтон внезапно излечилась от рака, но в это верят не все. Почему во дворце не хотят признавать, что она здорова?
9 сентября 2024
Стало известно о секретном плане на случай похорон Кейт Миддлтон. Что задумала британская королевская семья?
Стало известно о секретном плане на случай похорон Кейт Миддлтон. Что задумала британская королевская семья?
4 июня 2025
День безумных шляп Почему британские аристократы, съехавшиеся на скачки в Аскоте, так странно одеты
День безумных шляпПочему британские аристократы, съехавшиеся на скачки в Аскоте, так странно одеты
23 июня 2017

Здоровье Кейт Миддлтон вновь привлекло всеобщее внимание после отмены ее визита на скачки в Аскоте. Это произошло всего за час до назначенного времени и стало неожиданностью даже для придворных.

Ранее сообщалось, что отсутствие Миддлтон в Аскоте вызвало панику в Букингемском дворце. Придворные не понимали, куда она могла деться, особенно так внезапно. Ходили слухи, что к Кейт либо вызвали врача, либо ее саму отвезли в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Илюша поехал помочь родителям». Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным

    Женщину поймали на помощи в подготовке терактов в России

    В РПЦ прокомментировали изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов

    Перешедший на сторону ВС России украинский военный оценил подготовку в ВСУ

    Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в российском регионе

    В России стало не хватать вакцин для кошек и собак

    Россиянин побывал в Мексике и описал ее словами «тут могут постучать в дверь с автоматом»

    Раскрыта роль F-22 в спецоперации США в Иране

    Обвиненный в теракте боец ММА ждал пятерых человек для проведения бойни в Москве

    Миронов раскритиковал Банк России за высокую ключевую ставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости