Декерс: Королевская семья готовилась к смерти Кейт Миддлтон

На фоне новостей о ремиссии Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской, европейские СМИ сообщили, что Букингемский дворец разработал протокол на случай ее похорон. План, скрываемый от общественности до последнего времени, получил кодовое имя Operation Reading Bridge, или «Операция "Ридингский мост"», передает Le Figaro.

Подробности раскрываются в книге бельгийского журналиста и хроникера Бертрана Деккерса «Кейт: тот самый день, когда...», которая выйдет 11 июня во французском издательстве Fayard.

Название плана придумал принц Уильям лично

Как пишет Le Figaro, ссылаясь на фрагменты из книги, выбор названия операции оказался неслучайным: Reading — это название города в Беркшире, где родилась Кейт. Автор книги уточняет, что сокращенная форма кода — O.R.B. — отсылает к одному из важнейших символов британской монархии: державе с крестом, которую во время коронации держит в левой руке каждый суверен. При этом это не просто символ власти, а знак того, что корона принадлежит Богу. По словам Деккерса, идею назвать протокол именно так предложил лично принц Уильям. Биограф назвал это «почти признанием в любви» со стороны наследника престола, который редко проявляет эмоции и обычно предпочитает сдержанность.

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Сведения, как утверждает автор, поступили от «самого Джеймса Бонда» из всех его источников, а сам факт существования плана долгое время держался в строжайшей тайне. Отмечается, что подобный уровень секретности объясняется не только этикой, но и рисками, связанными с настроениями в обществе.

О плане стало известно на фоне известий о ремиссии Кейт Миддлтон

Информация об «Операции Ридингский мост"» появилась всего через несколько месяцев после того, как Кейт заявила о ремиссии. Напомним, в марте 2024 года принцесса Уэльская лично подтвердила наличие у нее онкологического заболевания. Видеообращение, в котором она сдержанно, но искренне рассказывала о диагнозе, стало ответом на многочисленные слухи и домыслы, заполнившие соцсети и таблоиды с конца 2023 года.

Тогда исчезновение Кейт из публичного поля вызвало целую волну теорий. После сообщения Кенсингтонского дворца о том, что в январе она перенесла операцию на брюшной полости, многие заподозрили, что дело не ограничивается хирургическим вмешательством. Одна часть пользователей предполагала, что принцесса находится в коме. Другая считала, что речь идет о тяжелой семейной драме: якобы супруги поссорились или даже подали на развод. Были даже те, кто утверждал, что Кейт могла пострадать от домашнего насилия. Масла в огонь подлил американский комик Стивен Кольбер, напомнив в своем шоу о слухах об интрижке Уильяма с маркизой Чамли.

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Лишь в марте Кейт открыто подтвердила, что в процессе послеоперационных обследований врачи обнаружили рак, и ей назначили курс профилактической химиотерапии. Это совпало с моментом, когда стало известно, что от той же болезни лечится и ее свекор — король Карл III. В январе 2025 года Миддлтон опубликовала заявление об избавлении от рака.

Я чувствую облегчение от того, что сейчас у меня ремиссия, я по-прежнему нацелена на выздоровление. Все, кто сталкивался с диагнозом "рак", знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни Кейт Миддлтон Принцесса Уэльская

Это не первый подобный план в королевской семье

Подобные протоколы разрабатываются для всех высокопоставленных членов королевской семьи. У Карла III существует план под кодовым названием "Менайский мост" (Operation Menai Bridge), который уже не раз пересматривался в связи с его состоянием здоровья. Как сообщал The Daily Beast, документ содержит сотни страниц и был обновлен в 2024 году с учетом опыта организации похорон королевы Елизаветы II.

Изначально для Елизаветы II был подготовлен «Мост через Тей», однако план понадобился раньше времени — его использовали после неожиданной вести о ДТП, в которую попала принцесса Диана. Тогда для королевы подготовили план «Лондонский мост», однако он не понадобился. Из-за того, что состояние Елизаветы II резко ухудшилось в Шотландии, а не в британской столице, был применен другой сценарий — «Операция "Единорог"».