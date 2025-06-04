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16:35, 4 июня 2025Из жизни

Стало известно о подготовке к похоронам Кейт Миддлтон

Британский принц Уильям самолично дал название плану похорон Кейт Миддлтон
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Wiktor Szymanowicz / Future Publishing via Getty Images

Британская королевская семья готовилась к смерти Кейт Миддлтон от рака и разработала план ее похорон. Об этом, как пишет Le Figaro, стало известно из книги «Кейт: тот самый день, когда…» биографа Бертрана Декерса.

По словам Декерса, принц Уильям самолично дал название возможному плану действий — «Операция Рединг-мост». Рединг — город, в котором родилась его супруга Кейт. Придуманное принцем название сокращается до букв ORB, которые, как пишет Декерс, также неслучайны. Так называется одна из скульптур лондонского Таэура — земной шар, увенчанный крестом. Он похож на державу, которую кладут в левую руку правителя во время коронации.

Биограф отметил, что такой выбор — фактически признание в любви. Он отметил, что это не похоже на обычную сдержанность принца. По мнению Декерса, участие Уильяма в подготовке к потенциальной прощальной церемонии свидетельствует о глубоких чувствах к супруге.

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Кейт Миддлтон сообщила о наступлении ремиссии в ее борьбе с онкологией в январе 2024 года. Она призналась, что рак стал для нее неожиданностью, и лечение от него принесло ей множество трудностей в 2024 году.

Ранее сообщалось, что младший брат Уильяма принц Гарри дал интервью британской телерадиокомпании «Би-би-си». В нем он заявил, что боится, что скоро его отца, короля Карла III, не станет.

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