Кейт Миддлтон сообщила об избавлении от рака

Кейт Миддлтон сообщила о наступлении ремиссии после лечения от онкозаболевания

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила о наступлении ремиссии в ее борьбе с онкологией. Она написала об этом в соцсети X.

«Я чувствую облегчение от того, что сейчас у меня ремиссия, я по-прежнему нацелена на выздоровление. Все, кто сталкивался с диагнозом "рак", знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни», — отметила Миддлтон.

Супруга наследного принца Великобритании Уильяма также выразила надежду, что ее ожидает «насыщенный год», поблагодарила врачей, которые лечили ее, а также всех, кто высказывал свою поддержку. Во вторник, 14 января, Миддлтон посетила больницу в Лондоне, в которой она проходила курс лечения от рака.

Ранее Кейт Миддлтон призналась, что онкологическое заболевание стало для нее неожиданностью, а борьба с опасным заболеванием принесла ей множество трудностей в 2024 году.