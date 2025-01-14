Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:50, 14 января 2025Из жизни

Кейт Миддлтон сообщила об избавлении от рака

Кейт Миддлтон сообщила о наступлении ремиссии после лечения от онкозаболевания
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Danny Lawson / Pool / Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила о наступлении ремиссии в ее борьбе с онкологией. Она написала об этом в соцсети X.

«Я чувствую облегчение от того, что сейчас у меня ремиссия, я по-прежнему нацелена на выздоровление. Все, кто сталкивался с диагнозом "рак", знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни», — отметила Миддлтон.

Супруга наследного принца Великобритании Уильяма также выразила надежду, что ее ожидает «насыщенный год», поблагодарила врачей, которые лечили ее, а также всех, кто высказывал свою поддержку. Во вторник, 14 января, Миддлтон посетила больницу в Лондоне, в которой она проходила курс лечения от рака.

Ранее Кейт Миддлтон призналась, что онкологическое заболевание стало для нее неожиданностью, а борьба с опасным заболеванием принесла ей множество трудностей в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп отказался от обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Что заставило его передумать?

      Российский регион подвергся атаке ВСУ

      Президент африканской страны отправился в Москву

      Многодетная россиянка пожаловалась на съевшую мебель в квартире плесень

      Автора «Благих знамений» обвинили в изнасилованиях

      Более десяти человек умерли из-за отравления поддельным алкоголем в Стамбуле

      Председатель Международного суда ООН ушел в отставку

      В российском регионе прозвучали взрывы

      Кандидат на пост главы Пентагона раскрыл планы Трампа по Украине

      CAS оправдал объяснившую попадание допинга в организм сексом канадскую керлингистку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше