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13:43, 8 декабря 2024Из жизни

Кейт Миддлтон высказалась о борьбе с раком

Принцесса Кейт Миддлтон: рак стал для меня неожиданностью
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Reuters

Принцесса Кейт Миддлтон призналась, что онкологическое заболевание стало для нее неожиданностью, а борьба с опасным заболеванием принесла ей множество трудностей в 2024 году. Ее слова приводит британская газета Daily Mail.

Она заявила, что 2024 год выдался для нее гораздо более сложным, чем ожидалось. «Я не знала, что этот год будет таким, каким он был», — посетовала принцесса. Миддлтон назвала новость о наличии у нее онкологического забболевания незапланированной. В то же время она отметила, что продолжит бороться с раком в следующем году, несмотря на все трудности. «Я думаю, что у многих людей в этом году были такие трудные времена», — заключила она.

Пойти на откровенность Миддлтон решилась во время традиционного рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве. Это мероприятие она посетила с мужем принцем Уильямом и детьми. Ранее ее супруг также пожаловался на тяжелый год из-за влияния онкологических диагнозов жены и отца — короля Карла III.

Во второй половине марта 2024 года Миддлтон призналась, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии в связи с выявленным у нее опасным заболеванием. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

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