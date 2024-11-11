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13:40, 11 ноября 2024Из жизни

Принц Уильям рассказал о влиянии онкологических диагнозов жены и отца на его жизнь

Наследник британского престола принц Уильям пожаловался на тяжелый год
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Chris Jackson / Reuters

Принц Уильям признался, что 2024 год стал для него самым тяжелым. Об этом пишет The Guardian.

Наследник британского престола в начале ноября провел неделю в Кейптауне, ЮАР, где принял участие в церемонии награждения учрежденной им премии Earthshot Prize. После ее окончания он дал интервью, в котором пожаловался на уходящий год. Он назвал 2024 год «вероятно, самым трудным в жизни». Принц Уильям имел в виду влияние на его жизнь онкологических диагнозов отца, короля Карла III, и Кейт Миддлтон, своей супруги. У обоих врачи обнаружили рак в начале 2024 года.

«Держать себя в руках и продолжать контролировать все остальное было действительно сложно. Но я так горжусь женой, я горжусь отцом, потому что они со всем справились. Но с личной и семейной точки зрения это был жесткий опыт», — рассказал принц Уильям.

Премия Earthshot Prize, учрежденная принцем Уильямом в 2020 году, направлена ​​на продвижение инновационных решений в пяти ключевых областях: защита природы, очистка воздуха, восстановление океанов, создание безотходного общества и смягчение последствий изменения климата.

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Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии. Она перестала регулярно появляться на публике в конце прошлого года. Первоначально отсутствие принцессы Уэльской объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года.

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