Принц Уильям рассказал о влиянии онкологических диагнозов жены и отца на его жизнь

Наследник британского престола принц Уильям пожаловался на тяжелый год

Принц Уильям признался, что 2024 год стал для него самым тяжелым. Об этом пишет The Guardian.

Наследник британского престола в начале ноября провел неделю в Кейптауне, ЮАР, где принял участие в церемонии награждения учрежденной им премии Earthshot Prize. После ее окончания он дал интервью, в котором пожаловался на уходящий год. Он назвал 2024 год «вероятно, самым трудным в жизни». Принц Уильям имел в виду влияние на его жизнь онкологических диагнозов отца, короля Карла III, и Кейт Миддлтон, своей супруги. У обоих врачи обнаружили рак в начале 2024 года.

«Держать себя в руках и продолжать контролировать все остальное было действительно сложно. Но я так горжусь женой, я горжусь отцом, потому что они со всем справились. Но с личной и семейной точки зрения это был жесткий опыт», — рассказал принц Уильям.

Премия Earthshot Prize, учрежденная принцем Уильямом в 2020 году, направлена ​​на продвижение инновационных решений в пяти ключевых областях: защита природы, очистка воздуха, восстановление океанов, создание безотходного общества и смягчение последствий изменения климата.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии. Она перестала регулярно появляться на публике в конце прошлого года. Первоначально отсутствие принцессы Уэльской объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года.