Кейт Миддлтон внезапно излечилась от рака, но в это верят не все. Почему во дворце не хотят признавать, что она здорова?

Кенсингтонский дворец отказался подтверждать выздоровление Кейт Миддлтон от рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии, который потребовался ей для лечения от рака. Об этом она сообщила в большом посте, опубликованном в соцсетях. Ожидается, что теперь она станет чаще появляться на публике и сможет вернуться к работе в качестве старшего члена королевской семьи. При этом официально ее выздоровление не подтверждено.

Кейт Миддлтон объявила в соцсетях, что завершила курс химиотерапии

В понедельник, 9 сентября, Миддлтон опубликовала в соцсетях большой пост, в котором рассказала о борьбе с раком и своих ближайших планах. Пост иллюстрировало видео о ее счастливой семейной жизни: на профессионально снятых кадрах она гуляет по лесу с принцем Уильямом и детьми. Когда именно состоялась эта прогулка, не уточняется.

Принцесса Уэльская утверждает, что минувшие девять месяцев были невероятно трудны и для нее, и для ее ближайших родственников. «Жизнь, которую вы знали, может измениться в один миг, и тогда придется искать пути через бушующее море и неведомые дороги», — пишет она.

Лишь к середине поста Миддлтон объясняет, почему она решила обратиться к своим читателям. По ее словам, курс химиотерапии завершен и она достаточно здорова, чтобы чаще появляться на публике.

Делать все возможное, чтобы избежать возвращения рака, — это теперь мой главный приоритет. Хотя химиотерапия закончена, мне предстоит долгий путь к исцелению и полному восстановлению Кейт Миддлтон

Хотя супруга принца Уильяма не говорит напрямую, что ей удалось победить рак, на это намекает ее фраза о попытках избежать возвращения болезни. Болезнь может вернуться лишь в том случае, если сейчас ее нет.

В ноябре Миддлтон вместе с королем примет участие в Дне памяти павших

Принцесса Уэльская Кейт пообещала, что в скором времени вернется к работе в качестве старшего члена британской королевской семьи и примет участие в нескольких публичных мероприятиях.

Я буду по-прежнему справляться с каждым днем по мере его наступления, не тревожась о будущем. Однако я с нетерпением жду возвращения к работе и приму участие в нескольких публичных мероприятиях в ближайшие месяцы, как только смогу Кейт Миддлтон

Хотя в посте не раскрываются планы Миддлтон, британская пресса выяснила, что она примет участие в мероприятиях в честь Дня поминовения павших — памятном дне, который в Великобритании отмечают каждый ноябрь. Ожидается, что принцесса присоединится к королю Карлу III во время всенощного бдения у лондонского кенотафа — мемориала в честь окончания Первой мировой войны.

После этого Миддлтон может появиться на публике в конце декабря. Издание Daily Beast пишет, что ведется подготовка ее участия в рождественской службе, которая пройдет в Вестминстерском аббатстве. Эту службу, как правило, транслируют по телевидению.

В то же время источники Daily Beast утверждают, что она не поедет в ЮАР вместе с мужем. Принц Уильям едет в южноафриканский город Кейптаун в начале ноября, чтобы поучаствовать в церемонии награждения лауреатов природоохранной премии Earthshot.

Кейт Миддлтон (слева) в 2023 году Фото: Eddie Mulholland / Pool / AP

Кенсингтонский дворец заявил, что говорить о выздоровлении Кейт Миддлтон рано

Известие об окончании лечения Кейт Миддлтон стало неожиданностью для экспертов по делам британской королевской семьи. Менее месяца назад анонимные придворные источники уверяли, что никаких планов, касающихся возвращения ее к прежнему графику работы, не существует.

Придворные также рекомендуют не спешить с выводами. Кенсингтонский дворец намекнул, что в данный момент невозможно сказать с уверенностью, что рак действительно отступил

15 июня Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после объявления о болезни: она приняла участие в параде Trooping the Colour, проводившемся в честь дня рождения короля Карла III. Однако всего через месяц стало известно, что из-за химиотерапии она пропустит королевский турнир по поло Out-Sourching Inc, где будет выступать ее муж принц Уильям.

Второе появление Миддлтон на публике состоялось в июле: ее заметили в королевской ложе на финале теннисного турнира Уимблдон, проходившего в Лондоне. Ее сопровождали дочь, принцесса Шарлотта, и младшая сестра Пиппа Миддлтон. Прежде чем пройти в ложу, они встретились с несколькими игроками, в том числе с британской теннисисткой Эммой Радукану, которая преподнесла принцессе Уэльской букет цветов.

Из ложи Кейт Миддлтон помахала другим зрителям турнира, а те в ответ разразились аплодисментами. Эксперт, умеющий читать по губам, рассказал, что, услышав ликование толпы, Миддлтон произнесла: «Так мило».

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (справа) в 2023 году Фото: Chris Jackson / Pool / AP

Об онкологии у Миддлтон стало известно в марте

Кейт Миддлтон перестала появляться на публике в декабре 2023 года. Первоначально ее отсутствие объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года. К марту затянувшееся молчание супруги принца Уильяма породило многочисленные теории заговора. Согласно одной из них, она была тяжело больна. Если верить другим предположениям, Кейт узнала о любовнице мужа и потребовала развод.

В конце концов принцессе Уэльской пришлось выступить с видеообращением и признаться, что у нее нашли злокачественную опухоль. После этого она снова надолго замолчала. Ее диагноз и сроки окончания лечения не уточнялись.

Британский таблоид Daily Mail со ссылкой на анонимные источники утверждал, что Миддлтон серьезно заболела задолго до хирургической операции в январе. Несмотря на ухудшение самочувствия, первое время ее болезнь скрывали от публики. Во время январской операции стало ясно, что она страдает от онкологического заболевания. Курс химиотерапии начался в феврале.