Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:07, 20 июня 2025Из жизни

Стало известно о панике в Букингемском дворце после нового исчезновения Кейт Миддлтон

Исчезновение Кейт Миддлтон вызвало хаос и панику в Букингемском дворце
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Dominic Lipinski / Reuters

Исчезновение Кейт Миддлтон всего за час до ожидаемого появления на скачках в Аскоте стало сюрпризом для придворных. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Бывший придворный, сохранивший связи в Букингемском дворце, утверждает, что известие об отсутствии Кейт вызвало хаос и панику. Никто не понимал, куда она могла деться, особенно так внезапно. Ходили слухи, что к ней либо вызвали врача, либо ее саму отвезли в больницу.

То она едет, а через минуту — уже нет. А ведь это одно из самых важных мероприятий года для королевской семьи. Никто не пропускает Аскот просто так. Поэтому всерьез чувствовалась паника. Хаотичная природа этого объявления неприятно напоминала худшие времена прошлого года. Все были озадачены и озабочены

источник Daily Beast

Знакомый Кейт Миддлтон, к которому Daily Beast обратился за комментарием, заверил, что ничего серьезного не произошло. По его утверждению, Кейт отменила визит, потому что устала после парада в честь дня рождения короля и дня ордена Подвязки, в которых ей пришлось участвовать.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон неожиданно отказалась от поездки на скачки в Аскоте. Официальное сообщение связывало это решение с состоянием ее здоровья.

Материалы по теме:
Стало известно о секретном плане на случай похорон Кейт Миддлтон. Что задумала британская королевская семья?
Стало известно о секретном плане на случай похорон Кейт Миддлтон. Что задумала британская королевская семья?
4 июня 2025
Кейт Миддлтон внезапно излечилась от рака, но в это верят не все. Почему во дворце не хотят признавать, что она здорова?
Кейт Миддлтон внезапно излечилась от рака, но в это верят не все. Почему во дворце не хотят признавать, что она здорова?
9 сентября 2024
День безумных шляп Почему британские аристократы, съехавшиеся на скачки в Аскоте, так странно одеты
День безумных шляпПочему британские аристократы, съехавшиеся на скачки в Аскоте, так странно одеты
23 июня 2017

Кейт Миддлтон страдает от рака. В сентябре 2024 года она объявила о завершении курса лечения и стала вновь появляться на официальных мероприятиях.

Первое время королевская семья пыталась скрыть болезнь Миддлтон. В декабре 2023 года она перестала появляться на публике. Первоначально ее отсутствие объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла. К марту 2024 года затянувшееся молчание Кейт породило многочисленные теории заговора. В конце концов ей пришлось выступить с видеообращением и признаться, что у нее нашли злокачественную опухоль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Где ступает нога русского солдата, то наше». Путин ответил, ждет ли он капитуляции Зеленского. Что еще сказал президент на ПМЭФ?

    Обновленный Ил-76 заинтересовал партнеров

    Дым закрыл горизонт после удара ВС России под Одессой

    Россиянам предложат поиграть в полузабытые игры детства

    Действия Орбана против руководства ЕС сравнили с чумой и холерой

    Путин высказался о передаче аэропорта Домодедово в госсобственность

    Киркоров сделал заявление о третьем ребенке

    Иран ударил по украинскому кафе

    Опубликован календарь нового сезона чемпионата России по футболу

    Путин пошутил о пользе водки для всего мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости