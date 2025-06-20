Стало известно о панике в Букингемском дворце после нового исчезновения Кейт Миддлтон

Исчезновение Кейт Миддлтон вызвало хаос и панику в Букингемском дворце

Исчезновение Кейт Миддлтон всего за час до ожидаемого появления на скачках в Аскоте стало сюрпризом для придворных. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Бывший придворный, сохранивший связи в Букингемском дворце, утверждает, что известие об отсутствии Кейт вызвало хаос и панику. Никто не понимал, куда она могла деться, особенно так внезапно. Ходили слухи, что к ней либо вызвали врача, либо ее саму отвезли в больницу.

То она едет, а через минуту — уже нет. А ведь это одно из самых важных мероприятий года для королевской семьи. Никто не пропускает Аскот просто так. Поэтому всерьез чувствовалась паника. Хаотичная природа этого объявления неприятно напоминала худшие времена прошлого года. Все были озадачены и озабочены источник Daily Beast

Знакомый Кейт Миддлтон, к которому Daily Beast обратился за комментарием, заверил, что ничего серьезного не произошло. По его утверждению, Кейт отменила визит, потому что устала после парада в честь дня рождения короля и дня ордена Подвязки, в которых ей пришлось участвовать.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон неожиданно отказалась от поездки на скачки в Аскоте. Официальное сообщение связывало это решение с состоянием ее здоровья.

Кейт Миддлтон страдает от рака. В сентябре 2024 года она объявила о завершении курса лечения и стала вновь появляться на официальных мероприятиях.

Первое время королевская семья пыталась скрыть болезнь Миддлтон. В декабре 2023 года она перестала появляться на публике. Первоначально ее отсутствие объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла. К марту 2024 года затянувшееся молчание Кейт породило многочисленные теории заговора. В конце концов ей пришлось выступить с видеообращением и признаться, что у нее нашли злокачественную опухоль.

