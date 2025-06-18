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16:17, 18 июня 2025Из жизни

Кейт Миддлтон неожиданно отменила поездку из-за состояния здоровья на фоне лечения от рака

Кейт Миддлтон неожиданно отказалась от поездки из-за состояния здоровья
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Tim Rooke / Pool / Reuters

Кейт Миддлтон неожиданно отказалась от поездки на скачки в Аскоте. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Ожидалось, что она приедет вместе с королем Карлом III, королевой Камиллой и мужем — наследником британского престола принцем Уильямом. Поездка была отменена в последний момент. Уильям, Карл и Камилла не стали менять планы, они появятся на скачках.

Официальное сообщение Кенсингтонского дворца связывает отсутствие Кейт на скачках с состоянием ее здоровья. В сентябре 2024 года она объявила о завершении лечения от рака и стала вновь появляться на официальных мероприятиях.

Судя по всему, отмена поездки была сюрпризом не только для остальных, но и для самой Кейт Миддлтон. Как отмечает Daily Mirror, она была разочарована, что не попадет на скачки.

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Кейт Миддлтон перестала регулярно появляться на публике в декабре 2023 года. Первоначально ее отсутствие объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла. К марту 2024 года затянувшееся молчание Кейт породило многочисленные теории заговора. В конце концов ей пришлось выступить с видеообращением и признаться, что у нее нашли злокачественную опухоль.

Ранее сообщалось, что королевская семья готовилась к смерти Кейт Миддлтон от рака и разработала план ее похорон. Принц Уильям лично выбрал для него название — «Операция Рединг-мост».

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