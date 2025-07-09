Лоза сделал заявление о возможном плагиате в «Игре в кальмара»

Юрий Лоза не увидел плагиата мелодии из «17 мгновений весны» в «Игре в кальмара»

Певец Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что компанию Netflix и создателей южнокорейского сериала «Игра в кальмара» обвинили в плагиате известной советской мелодии. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Артист сообщил, что не заметил схожести между музыкой из нашумевшего сериала и композицией Микаэла Таривердиева из культового телефильма «17 мгновений весны».

«Вообще ничего общего, тут разные интервалы, разная гармония», — заявил Лоза.

Адвокат Геннадий Кузьмин считает, что стриминговый сервис Netflix могут оштрафовать за использование мелодии из «17 мгновений весны» в третьем сезоне сериала «Игра в кальмара».

Ранее стало известно, что южнокорейский актер Хо Сон Тэ, известный по роли в сериале «Игра в кальмара», спел известную советскую песню «Журавли».