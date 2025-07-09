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05:00, 9 июля 2025Забота о себе

У мужчины начался некроз пениса после секса с бывшей возлюбленной

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии полиция задержала местную жительницу, которая во время секса с бывшим возлюбленным плеснула кислотой на его пенис. Об этом написало издание Aqui.

По словам полицейских, во время допроса женщина рассказала, что после начала новых отношений стала получать угрозы от бывшего избранника. Более того, на последней встрече мужчина принуждал ее к сексу. При этом сам пострадавший утверждает, что половой акт произошел по обоюдному согласию.

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Врачи диагностировали у бразильца химические ожоги пениса третьей степени, из-за которых начался некроз тканей. Ему потребовалась пересадка кожи. По словам специалистов, нельзя исключать, что в будущем у мужчины появятся проблемы с мочевыделительной системой и репродуктивной функцией.

Ранее пользователь Reddit рассказал о жизни после ампутации пениса. По словам мужчины, он все равно может иметь детей.

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