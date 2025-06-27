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02:01, 27 июня 2025Забота о себе

25-летний мужчина рассказал о самом неприятном последствии ампутации пениса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

25-летний мужчина назвал самое неприятное последствие ампутации пениса. О жизни после травмы он рассказал на форуме Reddit.

По словам автора поста, он лишился полового органа после аварии с машиной, которая выехала на встречную полосу. Врачам пришлось полностью ампутировать пациенту пенис, но удалось сохранить тестикулы, которые продолжают вырабатывать сперматозоиды. Мужчина уточнил, что у него могут быть дети, но оплодотворение возможно произвести только в больнице, так как эякулировать он больше не может.

Рассказчик признался, что адаптироваться к жизни после травмы было непросто, но постепенно он привык и даже научился получать эротическое удовольствие. «Если и есть то, по чему я скучаю, так это то, что я больше не могу вертеться с ним перед зеркалом в ванной», — пошутил автор поста в ответ на вопросы других пользователей.

Мужчина также отметил, что у него нет других проблем со здоровьем. «Больше всего меня беспокоят люди, которые говорят глупости вроде тех, что я больше не мужчина или не могу заниматься сексом. Общаться с людьми — это само по себе искусство, и самое мое большое достижение — это моя уверенность в себе и самовосприятие», — подчеркнул он.

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Пользователь форума заявил, что не использует протез пениса, который у него есть, потому что не видит в нем смысла. Также он не планирует делать реконструкцию пениса. Мужчина объяснил, что это очень сложная и болезненная процедура, при этом воссозданный половой орган по ощущениям и функциям будет сильно уступать утраченному.

Ранее сообщалось, что мужчина лишился прямой кишки после секс-эксперимента. По данным СМИ, увечье жителю Санкт-Петербурга случайно нанесла жена.

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