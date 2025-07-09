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07:55, 9 июля 2025Экономика

Названы усугубляющие положение доллара факторы

Экономист Фиранчук: Непредсказуемость Белого дома подрывает доверие к доллару
Кирилл Луцюк

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В настоящее время доллар рискует серьезно ослабеть из-за влияния сразу нескольких факторов. Об этом заявил научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Александр Фиранчук. Его процитировали «Известия».

По его словам, на курсе американской валюты сказываются как вышедший из-под контроля дефицит бюджета США, так и рост государственного долга, который уже преодолел отметку в 37 триллионов долларов. Кроме того, финансовая нестабильность усугубляется из-за непредсказуемой политики Белого дома и его протекционистской риторики. Все это подрывает статус доллара как мировой резервной валюты и может стать причиной ее ослабления.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также заметила, что политика президента США Дональда Трампа пока неблагоприятно отражается на котировках доллара. Она напомнила, что индекс DXY к корзине мировых валют уже больше месяца не может вернуться к уровню в 100 пунктов.

«Если бы пошлины действительно вступили в силу, валюта бы укрепилась», — заявила она.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач усомнился в том, что к концу года доллар в России подорожает до 100 рублей. Куда более вероятным ему показался курс в 85-86 рублей.

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