Риск подорожания доллара до 100 рублей оценили

Экономист Клепач: Курс доллара на конец года составит 85-86 рублей

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач оценил вероятность того, что доллар может подорожать до 100 рублей. Эксперта процитировало ТАСС.

По словам Клепача, сомнительно, что курс американской валюты может вырасти так сильно, хотя для экспортеров это было бы хорошо. Он полагает, что вероятнее всего на конец года стоимость доллара составит 85-86 рублей.

Ранее экономист Евгений Сивков заявил, что на курс российской валюты влияет денежная масса, которая при определенных условиях может обрушить его. Кроме того, он отметил, что стоимость рубля зависит от утечки из страны айтишников, которые увозят с собой валюту.

Аналитик Дмитрий Александров считает, что рубль ждут не резкие скачки, а медленная девальвация. Кроме того, есть прогнозы, что дефицит федерального бюджета может вырасти до пяти триллионов рублей, если рубль останется таким же крепким, как в настоящее время.