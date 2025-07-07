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18:02, 7 июля 2025Экономика

Названы влияющие на курс рубля скрытые факторы

Экономист Сивков: На курс рубля влияет психология и валютная жажда россиян
Вячеслав Агапов

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

На курс рубля влияет денежная масса, которая при определенных обстоятельствах может обрушить его. Влияющие на отечественную валюту скрытые факторы назвал кандидат экономических наук Евгений Сивков, его слова приводит Bankiros.ru.

По словам эксперта, при прогнозе курса рубля следует обращать внимание еще на четыре важных фактора, которые обычно упускают из виду многие эксперты. Одним из них является утечка умов — IT-специалисты, покидающие страну, увозят с собой деньги. Также влияет на курс и валютная жажда россиян — как только рубль падает, народ бежит покупать доллары, тем самым ускоряя падение.

К скрытым факторам, влияющим на курс, также относится «внутренний доллар» — ситуация, когда крупные компании и банки «шаманят» с кросс-курсами и обеспечением контрактов, что является скрытой долларизацией, пояснил эксперт. Наконец, на рубль влияет и психология «все будет хуже»: ожидания инфляции сами вызывают инфляцию.

Ранее руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров предсказал, что вместо резких изменений рубль ждет медленная девальвация. «Формально увеличение продаж со стороны ЦБ и Минфина в рамках бюджетного правила и операций зеркалирования с учетом ранее неосуществленных продаж будут играть в пользу укрепления или сдерживания ослабления», — пояснил он.

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