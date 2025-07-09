Неизвестный с ножом угрожал зрителям на «Тур де Франс»

Неизвестный с ножом угрожал зрителям на финише четвертого этапа многодневной велогонки «Тур де Франс». Об этом сообщает Le Parisien.
Инцидент произошел 8 июля за два часа до окончания гонки. Мужчина достал нож и начал угрожать зрителям. После этого он попытался скрыться, но был задержан полицией.
Во время задержания преступник нанес ножевое ранение в грудь одному из сотрудников правоохранительных органов. Тот не пострадал благодаря бронежилету. Нарушитель за это получил пулевое ранение в бедро.
«Тур де Франс» проходит с 5 по 27 июля.