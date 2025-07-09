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12:55, 9 июля 2025Спорт

Неизвестный с ножом угрожал зрителям на «Тур де Франс»

Неизвестный с ножом угрожал зрителям на «Тур де Франс» и был задержан
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Telmo Pinto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Неизвестный с ножом угрожал зрителям на финише четвертого этапа многодневной велогонки «Тур де Франс». Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел 8 июля за два часа до окончания гонки. Мужчина достал нож и начал угрожать зрителям. После этого он попытался скрыться, но был задержан полицией.

Во время задержания преступник нанес ножевое ранение в грудь одному из сотрудников правоохранительных органов. Тот не пострадал благодаря бронежилету. Нарушитель за это получил пулевое ранение в бедро.

«Тур де Франс» проходит с 5 по 27 июля.

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