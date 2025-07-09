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16:24, 9 июля 2025Мир

Папа Римский вновь предложил провести переговоры России и Украины в Ватикане

Папа Римский предложил Зеленскому организовать переговоры с РФ в Ватикане
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Римский Лев XIV предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать переговоры по урегулированию конфликта России и Украины в Ватикане. Об этом сообщается в заявлении секретариата Святого престола.

«Святейший отец подтвердил свою готовность приветствовать представителей России и Украины на переговорах в Ватикане», — сказано в сообщении.

Ранее Лев XIV также заявлял о готовности принять делегации России и Украины для нового раунда переговоров. Европейские страны поддержали его предложение.

После этого глава МИД России Сергей Лавров назвал Ватикан неподходящим местом для переговоров по Украине. Он посчитал его «католической площадкой», а участие в переговорном процессе Папы Римского — затруднительным.

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