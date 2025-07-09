Пассажир поезда выдернул чеку из гранаты на глазах попутчиков и пригрозил им расправой

The Sun: Пассажир поезда угрожал попутчикам гранатой в Великобритании

Агрессивный пассажир поезда достал гранату и пригрозил попутчикам расправой в Великобритании. Об этом стало известно изданию The Sun.

По данным источника, инцидент произошел еще в мае, однако кадры с камер видеонаблюдения были опубликованы Британской транспортной полицией недавно. Во время движения состава между городами Скегнессом и Ноттингемом пассажиры пожаловались на бранящегося мужчину.

Когда проводник сделал ему замечание, путешественник вытащил из сумки гранату и выдернул чеку на глазах у попутчиков. Боеприпас не разорвался, пассажир продолжил держать его в руке, угрожая окружающим людям. Затем мужчина заявил, что это была шутка, и сошел с поезда в Бостоне. На данный момент он находится в розыске.

Ранее пассажир в США угрожал взорвать самолет своим ноутбуком. 27-летний Тадж Малик Тейлор находился среди 177 пассажиров и рассказал своему соседу, что его ноутбук — это бомба.