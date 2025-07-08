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20:06, 8 июля 2025Путешествия

Выписавшийся из психиатрической больницы пассажир угрожал взорвать самолет ноутбуком

NYP: Пассажир Allegiant Air сообщил о бомбе в ноутбуке и сорвал рейс в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пассажир угрожал взорвать самолет своим ноутбуком в США и сорвал рейс. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

Инцидент произошел в самолете авиакомпании Allegiant Air, выполнявшем рейс 1023 из Флориды в Вирджинию. Недавно выписавшийся из психиатрической больницы 27-летний Тадж Малик Тейлор находился среди 177 пассажиров и рассказал своему соседу, что его ноутбук — это бомба.

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Напуганный попутчик сообщил о заявлении Тейлора экипажу самолета. Пилот принял решение развернуть воздушное судно в небе и совершить аварийную посадку через 40 минут после взлета в аэропорту отбытия.

После этого молодого человека арестовали и обыскали его вещи, а лайнер снова взлетел и прибыл в гавань назначения около 19:57. Таджа Тейлора обвинили в ложной угрозе, он предстал перед судом в понедельник, 7 июля, и сообщил, что только лекарства поддерживают его сознание ясным.

По данным издания, Тейлор был звездой школьного футбола в Ларго и получил тяжелое сотрясение мозга третьей степени в 2013 году.

Ранее пилоты авиакомпании American Airlines развернули самолет в небе из-за сообщения в телефоне. Одна из пассажирок увидела аббревиатуру из трех букв в смартфоне соседа и расценила это сообщение как угрозу безопасности.

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