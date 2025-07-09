Появились подробности о гибели Быка из банды Цапков в зоне СВО

«Ъ»: Бык из Цапков пропал без вести при штурмовой операции на СВО и погиб

Тело помилованного члена банды «Цапки» Андрея Быкова (Бык), погибшего в зоне СВО, доставлено в один из моргов Ростова-на-Дону. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В станице Кущевской его родственники и близкие решают вопрос о месте похорон. О гибели Быка они узнали лишь на днях. Он перестал выходить с ними на связь еще в апреле. Позже родственникам сообщили, что Быков пропал без вести во время штурмовой операции.

Будучи в зоне СВО, он поддерживал общение с детьми и бывшей женой, а также с матерью погибшего главаря банды Надеждой Цапок, которую он называл приемной матерью.

Быков отправился на фронт в сентябре 2023 года, заключив годовой контракт с Минобороны. Уже через два месяца после начала службы он получил тяжелое ранение ноги и попал в госпиталь в Донецке.

Быков был первым обвиняемым по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевской в 2010 году. Его приговорили к 20 годам заключения. По данным правоохранителей, при резне он лично никого не убил, но наблюдал за происходящим. На его счету другие расправы — в 1998, 2006 и 2008 годах. Сообщается, что в ОПГ Цапков он занимал одну из ведущих ролей.