Член банды Цапков погиб в зоне СВО

Член банды Цапков Андрей Быков погиб в зоне СВО

Член банды Цапков Андрей Быков погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, это произошло в апреле, однако семье Быкова стало известно о его смерти только несколько дней назад.

Отмечается, что Быков отправился на СВО более полутора лет назад. Он получил ранение и приезжал на лечение домой в начале 2024 года.

Быков был первым обвиняемым по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевской в 2010 году. Его приговорили к 20 годам заключения. По данным правоохранителей, при резне он лично никого не убил, но наблюдал за происходящим. На его счету другие расправы — в 1998, 2006 и 2008 годах. Сообщается, что в ОПГ Цапков он занимал одну из ведущих ролей.