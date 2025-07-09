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13:54, 9 июля 2025Силовые структуры

Член банды Цапков погиб в зоне СВО

Член банды Цапков Андрей Быков погиб в зоне СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Журавлев / ТАСС

Член банды Цапков Андрей Быков погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, это произошло в апреле, однако семье Быкова стало известно о его смерти только несколько дней назад.

Отмечается, что Быков отправился на СВО более полутора лет назад. Он получил ранение и приезжал на лечение домой в начале 2024 года.

Быков был первым обвиняемым по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевской в 2010 году. Его приговорили к 20 годам заключения. По данным правоохранителей, при резне он лично никого не убил, но наблюдал за происходящим. На его счету другие расправы — в 1998, 2006 и 2008 годах. Сообщается, что в ОПГ Цапков он занимал одну из ведущих ролей.

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