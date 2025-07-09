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14:04, 9 июля 2025Мир

Президент Финляндии оценил шансы перемирия на Украине

Стубб: Я настроен пессимистично в отношении перемирия на Украине до конца лета
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

До конца лета вряд ли удастся достичь мирных договоренностей по украинскому конфликту. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью CBC.

«Одну неделю я настроен оптимистично, другую — пессимистично. Сейчас я настроен весьма пессимистично в отношении того, что перемирие будет достигнуто до конца лета», — сказал политик.

При этом Стубб подчеркнул, что ситуация постепенно движется к осознанию необходимости завершения конфликта. «Мы приближаемся к моменту, когда все понимают, что нам нужно положить конец этой войне», — сказал он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на чиновников стран НАТО сообщало, что Литва и Финляндия после выхода из Оттавской конвенции будут производить противопехотные мины для себя и Украины. Кроме того, о своем выходе из этой конвенции говорили в Польше, Латвии и Эстонии. По словам официальных лиц, производство может быть запущено после завершения шестимесячного процесса выхода из конвенции.

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