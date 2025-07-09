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02:40, 9 июля 2025Мир

Пропавшую в Италии украинскую студентку нашли мертвой

Messaggero: Пропавшую в Италии украинскую студентку нашли мертвой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Пропавшую в Италии украинскую студентку нашли мертвой после нескольких дней поисков. Об этом сообщает Messaggero.

Мария Бугаева пропала в области Апулия на юге страны, где она проходила стажировку в туристическом комплексе. Тело девушки обнаружили в открытой местности в километре от объекта. По предварительным данным, студентка университета Братиславы покончила с собой.

В марте мертвую студентку нашли на детской площадке во дворе дома в Санкт-Петербурге. 16-летнюю девушку, лежащую на земле, заметили прохожие. Прибывшие медики не смогли ее реанимировать.

До этого сообщалось, что в Каджанге (Малайзия) 19-летняя студентка застряла в туалете из-за заклинившей двери и погибла, пытаясь выбраться через окно.

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