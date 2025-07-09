Прошедший подготовку в университете спецназа в Чечне экс-депутат отправился из СИЗО на СВО

Ura.ru: Челябинский экс-депутат Паутов отправился из СИЗО на СВО

Прошедший подготовку в университете спецназа в Чечне экс-депутат городской Думы Челябинска Виталий Паутов отправился из СИЗО на специальную военную операцию (СВО). Об этом стало известно Ura.ru.

По данным агентства, Паутова обвинили в посредничестве и мошенничестве. Адвокат Александр Чудинов пояснил, что бывшего парламентария вывезли утром из следственного изолятора.

«Идут последние приготовления к отправке в зону СВО», — отметил он.

В октябре 2023 года Паутов прошел подготовку в университете спецназа в Гудермесе. Он был готов уехать на фронт еще тогда, однако следственные действия нарушили все намерения экс-депутата.

Ранее, в июне, сообщалось, что в Новосибирской области осужденный на пять лет экс-сенатор Владимир Лаптев присоединился к спецоперации.

До этого многодетному участнику СВО из Тюмени четыре месяца подряд с момента заключения контракта не платили довольствие.