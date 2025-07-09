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21:00, 9 июля 2025Мир

Путин снял с должности заместителя Лаврова

Путин снял с должности замминистра иностранных дел РФ Богданова
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Михаил Богданов

Михаил Богданов. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин снял с должности заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова, следует из указа.

Другим указом Путин также освободил его от обязанностей своего спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки.

Оба указа вступили в силу в день его подписания — сегодня, 9 июля.

Согласно данным МИД РФ, Богданов в должности заместителя главы ведомства Сергея Лаврова курировал отношения России со странами Ближнего Востока и Африки, Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и другими международными мусульманскими организациями, проблематику сирийского урегулирования. Работает на дипломатической службе с 1974 года. Заместителем министра работал с июня 2011 года, а спецпредставителем президента по Ближнему Востоку — с января 2012 года (по странам Африки — с октября 2014-го).

В июне Богданов предупреждал о радиационной опасности из-за ударов Израиля по ядерным объектам Ирана.

В апреле он проводил консультации с Турцией по ситуации на Ближнем Востоке.

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