Раскрыты подробности о гибели росгвардейца при спасении людей на пляже Курска

Росгвардия: Прапорщик Гаврилов погиб при атаке БПЛА в Курске, спасая людей

Сотрудник Росгвардии Вячеслав Гаврилов погиб при атаке беспилотников в Курске, спасая людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Прапорщик полиции вместе с коллегой из вневедомственной охраны был на маршруте патрулирования, когда поступило сообщение об атаке дронов на городской пляж. Прибыв на место, росгвардейцы помогли эвакуировать пострадавших — пятилетнего ребенка и его мать. Один из силовиков остался с ними для сопровождения к автомобилю скорой помощи, а Гаврилов вернулся в зону падения обломков БПЛА, что проверить есть ли другие раненые. В этот момент произошел повторный подрыв боевой части дрона. Росгвардеец получил ранение, несовместимое с жизнью.

Управление Росгвардии по Курской области выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего сотрудника.

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что росгвардейца представят к награде.

В результате атаки пляжа в Курске погибли три человека, еще семь получили ранения. У пострадавших осколочные ранения, ожоги и травма плеча.