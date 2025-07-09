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01:45, 9 июля 2025Россия

Росгвардеец погиб при ударе ВСУ по пляжу в Курске

Хинштейн: При ударе ВСУ по пляжу в Курске погиб сотрудник Росгвардии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Сотрудник Росгвардии погиб при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу «Городской» в Курске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — написал Хинштейн.

Глава региона отметил, что погибшего сотрудника обязательно представят к государственной награде. Также Хинштейн выразил соболезнования семье стража порядка.

Ранее сообщалось, что в результате атаки пляжа «Городской» в Курске погибли три человека, еще семь получили ранения. У пострадавших осколочные ранения, ожоги и травма плеча. Уточнялось, что среди раненых есть пятилетний ребенок.

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