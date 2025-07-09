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17:07, 9 июля 2025Экономика

Россия объявила молочную войну Азербайджану

Россельхознадзор запретил поставки молочной продукции ALLBUY и MILK PRODUCTS
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: engin akyurt / Unsplash

Россельхознадзор объявил о введении запрета на ввоз в Россию всех видов молочной продукции двух азербайджанских производителей — компаний ALLBUY и MILK PRODUCTS. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Запрет вступит в силу с 11 июля 2025 года, сроки возможного возобновления поставок товаров вышеуказанных производителей не раскрываются. Поводом для этой меры послужил отказ двух азербайджанских компаний от предоставления своей продукции для инспекционной проверки.

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Представители российского ведомства предупреждали азербайджанскую сторону о запланированных проверках в отношении продукции, выпускаемой на пяти молочных предприятиях. Однако ответа от профильного министерства республики, судя по всему, Россельхознадзор так и не получил. «Решение принято на основании <...> отсутствия заинтересованности азербайджанских компаний в дальнейших поставках своей продукции в Россию», — резюмировали в ведомстве.

О подготовке Россельхознадзором новых ограничительных мер в отношении азербайджанской продукции ранее предупреждал глава Ассоциации производителей и поставщиков фруктов и овощей республики Башир Гулиев. Он отмечал, что очередные барьеры могут затронуть не только эти виды продукции, но и молочную. Подобную политику российского ведомства аналитик счел продуктовым кенселингом и не исключил начало полноценной торговой войны между двумя странами в обозримом будущем.

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