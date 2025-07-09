Россия объявила молочную войну Азербайджану

Россельхознадзор запретил поставки молочной продукции ALLBUY и MILK PRODUCTS

Россельхознадзор объявил о введении запрета на ввоз в Россию всех видов молочной продукции двух азербайджанских производителей — компаний ALLBUY и MILK PRODUCTS. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Запрет вступит в силу с 11 июля 2025 года, сроки возможного возобновления поставок товаров вышеуказанных производителей не раскрываются. Поводом для этой меры послужил отказ двух азербайджанских компаний от предоставления своей продукции для инспекционной проверки.

Представители российского ведомства предупреждали азербайджанскую сторону о запланированных проверках в отношении продукции, выпускаемой на пяти молочных предприятиях. Однако ответа от профильного министерства республики, судя по всему, Россельхознадзор так и не получил. «Решение принято на основании <...> отсутствия заинтересованности азербайджанских компаний в дальнейших поставках своей продукции в Россию», — резюмировали в ведомстве.

О подготовке Россельхознадзором новых ограничительных мер в отношении азербайджанской продукции ранее предупреждал глава Ассоциации производителей и поставщиков фруктов и овощей республики Башир Гулиев. Он отмечал, что очередные барьеры могут затронуть не только эти виды продукции, но и молочную. Подобную политику российского ведомства аналитик счел продуктовым кенселингом и не исключил начало полноценной торговой войны между двумя странами в обозримом будущем.