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17:51, 9 июля 2025Спорт

Россиянка Андреева вылетела в четвертьфинале Уимблдона

Россиянка Мирра Андреева проиграла Белинде Бенчич в четвертьфинале Уимблдона
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в четвертьфинале Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Андреева уступила в двух сетах: 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). Встреча продлилась 2 часа 7 минут.

Андреева была последней представительницей России на нынешнем Уимблдоне. Ранее на стадии четвертьфиналов из борьбы за титул выбыли Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова.

Бенчич занимает 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В полуфинале Уимблдона она встретится с Игой Швентек.

Уимблдон — третий в сезоне турнир «Большого шлема». Он продлится до 13 июля. Российские теннисисты выступают на нем в нейтральном статусе.

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