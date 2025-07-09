Россиянка опубликовала мемы с мужчинами в свадебных платьях и поплатилась

Крымчанку оштрафовали за пропаганду ЛГБТ из-за мемов с мужчинами в платьях

Жительница крымского города Керчь опубликовала в одной из соцсетей мемы с мужчинами в свадебных платьях и поплатилась. Россиянку оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По сведениям издания, в феврале 2025 года силовики обратили внимание на сомнительный контент девушки. Она пыталась оспорить приговор о штрафе и подала апелляцию. Однако суд ее отклонил.

До этого стало известно, что жителя Нижегородской области наказали за пост о ненависти к женщинам. 23-летний россиянин был оштрафован на 10 тысяч рублей.

Еще раньше в Москве мужчину оштрафовали за фотографию с нацистским приветствием на странице во «ВКонтакте».