Россиянка опубликовала мемы с мужчинами в свадебных платьях и поплатилась

Жительница крымского города Керчь опубликовала в одной из соцсетей мемы с мужчинами в свадебных платьях и поплатилась. Россиянку оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».
По сведениям издания, в феврале 2025 года силовики обратили внимание на сомнительный контент девушки. Она пыталась оспорить приговор о штрафе и подала апелляцию. Однако суд ее отклонил.
До этого стало известно, что жителя Нижегородской области наказали за пост о ненависти к женщинам. 23-летний россиянин был оштрафован на 10 тысяч рублей.
Еще раньше в Москве мужчину оштрафовали за фотографию с нацистским приветствием на странице во «ВКонтакте».