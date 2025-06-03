Россиянин поплатился за пост о «бабах» и «баборабах»

Жителя Нижегородской области оштрафовали за пост о ненависти к женщинам

Россиянин поплатился за пост о ненависти к женщинам. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Речь идет о 23-летнем жителе Нижегородской области. Он администрировал онлайн-сообщество, в котором оставлял оскорбляющие женщин публикации. В частности, он называл их бабами, а некоторых мужчин — «баборабами».

За разжигание ненависти мужчина был оштрафован на 10 тысяч рублей. Была ли на него возложена обязанность удалить публикации, не сообщается.

Ранее на свободу вышел так называемый лидер движения инцелов Алексей Поднебесный. Мужчина подозревается в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней. Речь идет не об освобождении фигуранта сразу двух уголовных дел от наказания — ему изменили меру пресечения. Вместо содержания в СИЗО Поднебесному назначили запрет определенных действий. Эта мера не связана со строгой изоляцией от общества.