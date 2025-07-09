«Ростех» разработал радар для поиска «неуязвимых» дронов

«Ростех» разработал пассивный радар 3D ПКЛ для поиска дронов на оптоволокне

Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработал трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ), который может обнаруживать дроны на оптоволокне. Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что радар предназначен для обнаружения малозаметных объектов, включая неуязвимые для средств радиоэлектронной борьбы проводные дроны. Такие аппараты не используют радиоканал, поэтому их сложнее обнаружить и невозможно заглушить. При этом сам радар ничего не излучает.

«Это делает изделие незаметным для радиоразведки, что обеспечивает защиту устройства и его оператора от обнаружения. Устройство регистрирует сигналы, отраженные от цели, но излученные не собственными передатчиками радиолокационной станции, а внешними — сигналы вещательных (радио- и телевизионных) передатчиков», — говорится в сообщении.

3D ПКЛ анализирует принимаемые сигналы и выдает точные координаты выявленного объекта. В частности, легкомоторный самолет радар видит на дальности в несколько десятков километров. Изделие производит научно-исследовательский институт «Вектор».

В июне стало известно, что на основе российской компактной радиолокационной станции «Лори» создан радиолокационно-оптический комплекс «ЛИС-А». Изделие позволяет определять тип обнаруженной угрозы и в автоматическом режиме передавать данные о цели оператору.