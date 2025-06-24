Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:20, 24 июня 2025Наука и техника

Российская «Лори» получила «Сигму»

«Известия»: На основе РЛС «Лори» создан комплекс «ЛИС-А»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: ООО «ЭЛИАРС»

На основе российской компактной радиолокационной станции (РЛС) «Лори» создан радиолокационно-оптический комплекс «ЛИС-А». Об этом пишет газета «Известия».

Издание отмечает, что новое изделие получило ряд усовершенствований. В частности, если «Лори» была способна обнаруживать медленно двигающиеся цели, то «ЛИС-А» может определять тип угрозы (например, автомобиль, стая птиц, летательный беспилотник) и в автоматическом режиме сообщать об этом операторам.

По словам главного конструктора изделия, «ЛИС-А» отличается от «Лори» наличием системы дальнего теленаблюдения «Сигма», оснащенной камерами видимого и инфракрасного диапазонов.

«В настоящее время новый комплекс проходит испытания на полигонах. Важно, чтобы эти комплексы работали в совокупности с огневой поддержкой», — заметил ветеран войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России Клим Дмитриев.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

С его точкой зрения согласился военный эксперт Дмитрий Корнев. «Идеальное решение — это совмещение радара со средством поражения. Например, автоматической пушкой, пулеметом, ракетной установкой», — сказал специалист.

В августе издание со ссылкой на компанию «Элиарс» сообщило, что в России создали РЛС «Лори» для защиты от летательных беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Нетаньяху с просьбой

    Суд не стал исключать лидера «Касты» из списка иноагентов

    Жительница Петербурга впала в кому после посещения фитнес-клуба

    Москвичам дали прогноз по купальному сезону

    Власти начали рекомендовать обновить Windows

    Полковник назвал российские средства против ракеты ВСУ «Нептун»

    Раскрыты особенности выпущенной ВСУ по России ракеты «Нептун»

    Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану

    Проржавевший фургон Пригожина заметили во дворе отеля в российском городе

    Зеленский оценил возможности Украины в производстве дронов и пожаловался на нехватку денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости