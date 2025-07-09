Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в российском регионе

Росавиация: Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии

Принадлежавший старательской артели «Золото Ыныкчанка» самолет Ан-2 8 июля совершил вынужденную посадку в трехстах километрах от поселка Жиганск в Якутии. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Судя по фотографиям, опубликованным ведомством, у судна сломались крылья. Уточняется, в момент посадки на воздушном судне находились три человека, двое из них — члены экипажа борта. Пострадавших нет.

Пассажиров эвакуировали с места инцидента спасатели Тиксинской региональной поисковой-спасательной базы на вертолете Ми-8. Отмечается, что расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет. Причины аварии пока не установлены.

Ранее самолет Turkish Airlines объявил аварийную тревогу в небе над Россией из-за проблемы с двигателем.