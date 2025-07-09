Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:27, 9 июля 2025Россия

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в российском регионе

Росавиация: Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Принадлежавший старательской артели «Золото Ыныкчанка» самолет Ан-2 8 июля совершил вынужденную посадку в трехстах километрах от поселка Жиганск в Якутии. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Судя по фотографиям, опубликованным ведомством, у судна сломались крылья. Уточняется, в момент посадки на воздушном судне находились три человека, двое из них — члены экипажа борта. Пострадавших нет.

Пассажиров эвакуировали с места инцидента спасатели Тиксинской региональной поисковой-спасательной базы на вертолете Ми-8. Отмечается, что расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет. Причины аварии пока не установлены.

Ранее самолет Turkish Airlines объявил аварийную тревогу в небе над Россией из-за проблемы с двигателем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали пляж в Курске. В результате удара погибли три человека и пострадал ребенок

    Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в российском регионе

    В российском городе учителя посадили за приставания к девушкам в метро

    Минпросвещения утвердило новые правила для контрольных работ в школах

    Еще один БПЛА сбили на подлете к Москве

    Ограничения на полеты ввели в столичном аэропорту

    Беспилотник сбили на подлете к Москве

    Встречавшаяся с женатым начальником женщина спустя годы решилась на неожиданный поступок

    Пропавшую в Италии украинскую студентку нашли мертвой

    Российский боец рассказал о не желавших покидать населенный пункт в ДНР солдатах ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости