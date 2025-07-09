Сестра Ким Кардашьян рассказала о встрече с загадочным НЛО

Хлои Кардашьян рассказала о встрече с НЛО по дороге на прослушивание

Сестра американской телезвезды Ким Кардашьян, Хлои, призналась, что верит в инопланетную жизнь, и рассказала о встрече с неопознанным летающим объектом (НЛО). Об этом пишет The Mirror US.

В очередной серии подкаста «Хлои в Стране чудес» поклонники спросили у Кардашьян, верит ли она во внеземную жизнь. Женщина ответила, что верит и может записать целое видео на эту тему. Она также рассказала, что однажды сама видела загадочный НЛО, когда ехала с лучшей подругой Маликой на прослушивание.

«Я точно помню, где это было, и помню, как вскрикнула и говорю: "О боже, Малика!" Я просто не могла сказать ничего внятного, а потом эта штука исчезла», — поделилась воспоминаниями Кардашьян.

Она добавила, что лично с инопланетянами не встречалась, но верит в их существование. Кроме того, Кардашьян рассказала, что однажды столкнулась с призраком у себя дома. Он был невидимым, говорил мужским голосом и у нее на глазах открыл и закрыл дверь в ее спальню. После этого Кардашьян вызвала экстрасенса, который подтвердил наличие призрака.

Ранее знаменитый британский актер Майкл Шин рассказал о своей встрече с загадочными НЛО. Он наблюдал неопознанные объекты в детстве, когда возвращался домой из школы в родном городе.

