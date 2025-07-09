Стали известны подробности дела о дискредитации ВС РФ лидером российской группы

Лидера Slaughter to Prevail Шиколая оштрафовали за видео с критикой мобилизации

Фронтмена метал-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая, известного под псевдонимом Alex Terrible, оштрафовали за видео о частичной мобилизации в России в 2022 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, Нагатинский районный суд Москвы признал артиста виновным в дискредитации Вооруженных сил России из-за ролика, опубликованного в социальных сетях. В нем Шиколай «высмеивает псевдопатриотов».

«Прочитал новости про частичную мобилизацию. Псевдопатриоты, где вы теперь? Если вам придет повесточка, то что вы будете делать? Писаться в штанишки или идти на сборы?» — сказал музыкант в ролике с улыбкой.

Кроме того, в четырехминутном обращении Александр заявил, что россиянам «нечего делать» на Украине, а украинцам «есть за что воевать». Сообщается, что в суде артист признал свою вину и добавил, что высказывание было эмоциональным, а теперь он активно помогает бойцам специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что на лидера скандальной российской группы завели дело о дискредитации ВС РФ.