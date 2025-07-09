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21:31, 9 июля 2025Мир

Трамп высказался о расследовании после приостановки поставки вооружений Киеву

Трамп не расследовал, кто решил приостановить поставки вооружений Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не занимался расследованием того, кто именно ранее принял решение о приостановке поставок ряда вооружений Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

«Я об этом не думал, потому что мы изучаем вопрос Украины и боеприпасов прямо сейчас, не углублялся в этот вопрос», — сказал он в ходе встречи с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала.

Трамп добавил, что первым узнает о каком-либо решении по поставкам американских вооружений Киеву. «Скорее всего, я отдам приказ, но я еще этого не сделал», — отметил Трамп.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил Трампу о готовности Берлина купить ЗРК Patriot у США для Украины. По данным неназванных чиновников, глава Белого дома предложил Германии продать одну из своих Patriot Украине.

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