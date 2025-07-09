Трамп призвал бедные страны Африки активнее закупать американское оружие

Президент США Дональд Трамп призвал страны из списка беднейших в мире активнее закупать американское оружие. Об этом он заявил в ходе встречи в Белом доме.

Американский лидер встретился с коллегами из Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала. Он заявил, что у африканского континента «огромное богатство и потенциал».

«Ваши страны очень живые, с очень ценной землей, большими запасами минералов, нефти и чудесными людьми», — отметил он.

В этих условиях, добавил Трамп, нужно увеличивать вложения в оборону за счет покупки американского оружия.

Согласно открытым данным, более 25 процентов жителей Мавритании живут за чертой бедности, Сенегал находится в конце списка стран по развитию, а Гвинея-Бисау и Либерия — среди 10 беднейших стран мира.

В 2024 году Россия поставила сельхозпродукции в Африку на семь миллиардов долларов. Продуктов стали поставлять на 19 процентов больше в годовом выражении. За это время отечественная продукция экспортировалась в 45 государств континента. В пятерку главных покупателей, помимо Египта, вошли Алжир (плюс 1,5 процента), Ливия (минус 18 процентов), Кения (плюс 33 процента), Тунис (плюс 28 процентов).