Тренер раскрыла топ-4 ошибок при выполнении ягодичного моста

Бахтурина назвала ошибочным переизгиб поясницы при выполнении ягодичного моста

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина раскрыла топ-4 ошибок при выполнении ягодичного моста. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Первой ошибкой специалист назвала переизгиб поясницы, из-за которой создается лишняя компрессия. «Сначала важно слегка подкрутить таз, сжать ягодицы, а поясницу при этом сохранить нейтральной. Подъем выполнять — из таза, а не спины», — раскрыла она правильную технику.

Опору на носки или переднюю часть стопы Бахтурина также включила в список ошибок. Тренер рекомендовала опираться на пятки, которые должны находиться на одной линии с коленями. Это поможет избежать смещения нагрузки с ягодиц на квадрицепсы.

Эксперт посоветовала не допускать при выполнении мостика пассивных ягодиц и активных бедер. «Когда ягодицы не включаются в работу, а все делают квадрицепсы и поясница, эффективность упражнения теряется. Как нужно делать правильно? Рекомендую на верхней точке задержаться. Пауза примерно две секунды с максимальным сжатием ягодиц», — объяснила тренер.

Последняя ошибка — слишком большой вес без контроля. Бахтурина заявила, что это делает упражнение травмоопасным. «Важно сначала освоить движение с собственным весом. Затем постепенно добавлять утяжеление — это может быть гантель, резинка или штанга. Полезно, когда ставит технику и контролирует движение опытный спортивный тренер», — подчеркнула она.

Ранее Бахтурина раскрыла пользу берпи. Она рассказала, что упражнение задействует практически все тело, включая нижнюю часть тела, кор, верхнюю часть тела. Кроме того, активно работает сердечно-сосудистая система, повышая выносливость организма.

